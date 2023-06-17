Projeyi tamamladı

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, tamamlanan projenin açılış duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı.

Giriş: 17 Haziran 2023 Cumartesi

LEYLA ALATON YENİ PROJELERİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU.

İŞ İNSANI LEYLA ALATONALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİDİR

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

Projeyi tamamladı

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, tamamlanan projenin açılış duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı.

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