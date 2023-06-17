Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, tamamlanan projenin açılış duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı.
Giriş: 17 Haziran 2023 Cumartesi
LEYLA ALATON YENİ PROJELERİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU.
İŞ İNSANI LEYLA ALATONALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİDİR
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
LEYLA ALATON
Projeyi tamamladı
Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, tamamlanan projenin açılış duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı.
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