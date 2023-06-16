İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, Şirince'yi ziyaret etti.
Giriş: 16 Haziran 2023 Cuma
İNTERNET ÜZERİNDEN BİR SANAT PROGRAMI YAPAN ELİF DÜRÜST ŞİRİNCE'DE MATEMATİK KÖYÜNÜ GEZDİ.
GEZİNİN ARDINDAN ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE YEMEK SIRASINA GİREN ELİF DÜRÜST KÖYDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERLE YEMEK YEME FIRSATINI YAKALADI.
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
Dürüst'ün 'Şirince' turu...
İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, Şirince'yi ziyaret etti.
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