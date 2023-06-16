Hakko'nun yeni aşkı

Merve Oflaz ile ilişkilerini geçtiğimiz yıl noktalayan Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko, Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı.

Giriş: 16 Haziran 2023 Cuma

GENÇ İŞ İNSANI ALLAN HAKKO VE SELİN YAĞCIOĞLU AŞKLARINI PAYLAŞIMLARIYLA İLAN ETTİLER.

ALLAN HAKKO KIZ ARKADAŞINI ÖDÜL ALDIĞI GECEDE YALNIZ BIRAKMADI

ALLAN HAKKO UZUN SÜRE AŞK YAŞADIĞI MERVE OFLAZ İLE GEÇTİĞİMİZ EYLÜL AYINDA AYRILMIŞTI.

MERVE OFLAZ, ALLAN HAKKO

AZER POLAT'TAN 2015'TE BOŞANAN ALLAN HAKKO'NUN BU EVLİLİKTEN BİR OĞLU VAR

ALLAN HAKKO

ALLAN HAKKO

Hakko'nun yeni aşkı

Merve Oflaz ile ilişkilerini geçtiğimiz yıl noktalayan Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko, Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı.

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