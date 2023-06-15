Amber Heard, geçtiğimiz yıl sonuçlanan 'iftira' davasında eski eşi Johnny Depp'e tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Heard, Johnny Depp'e 1 milyon dolar ödedi.
Giriş: 15 Haziran 2023 Perşembe
JOHNNY DEPP, AMBER HEARD
JOHNNY DEPP, AMBER HEARD
JOHNNY DEPP, AMBER HEARD
JOHNNY DEPP
JOHNNY DEPP
AMBER HEARD
AMBER HEARD
Johnny Depp tazminatı aldı!
Amber Heard, geçtiğimiz yıl sonuçlanan 'iftira' davasında eski eşi Johnny Depp'e tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Heard, Johnny Depp'e 1 milyon dolar ödedi.
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