Johnny Depp tazminatı aldı!

Amber Heard, geçtiğimiz yıl sonuçlanan 'iftira' davasında eski eşi Johnny Depp'e tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Heard, Johnny Depp'e 1 milyon dolar ödedi.

Giriş: 15 Haziran 2023 Perşembe

JOHNNY DEPP, AMBER HEARD

JOHNNY DEPP, AMBER HEARD

JOHNNY DEPP, AMBER HEARD

JOHNNY DEPP

JOHNNY DEPP

AMBER HEARD

AMBER HEARD

Johnny Depp tazminatı aldı!

Amber Heard, geçtiğimiz yıl sonuçlanan 'iftira' davasında eski eşi Johnny Depp'e tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Heard, Johnny Depp'e 1 milyon dolar ödedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Aslışah Alkoçlar
Tarz tercihler...

Nevbahar Koç
Şık kombinler

Elif Dürüst
Johnny Depp tazminatı aldı!

Amber Heard, geçtiğimiz yıl sonuçlanan 'iftira' davasında eski eşi Johnny Depp'e tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Heard, Johnny Depp'e 1 milyon dolar ödedi.

Aşk kapıyı çaldı...

İş insanı İzzet Antebi ile 12 yıllık evliliğinin sonlanmasının ardından aşkı yeniden bulan Didem Sarı, Ali Alaltun ile birlikte olduğunu duyurdu.
İstanbul'da karşılama

Neslişah Alkoçlar Düzyatan Los Angeles'ta yaşayan yakın aile dostları Begüm Şen'i arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'da karşıladı.
Tarihi buluşma...

Cemiyetin hayatının ünlü isimleri BAB İstanbul projesi için tarihi Yedikule Hisarı’nda bir araya geldiler.
Talaylar'ın mezuniyet heyecanı

İş insanı Murat Talay ile eşi Pınar Talay'ın oğulları mezuniyet heyecanı yaşadı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.