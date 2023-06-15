İş insanı İzzet Antebi ile 12 yıllık evliliğinin sonlanmasının ardından aşkı yeniden bulan Didem Sarı, Ali Alaltun ile birlikte olduğunu duyurdu.
Giriş: 15 Haziran 2023 Perşembe
DİDEM SARI, ALİ ALALTUN İLE YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI
DİDEM SARI VE ALİ ALALTUN ÇİFTİ AŞKLARINI BU KARELERLE DUYURDULAR
2009 YILINDA İŞ İNSANI İZZET ANTEBİ İLE NİKAH MASASINA OTURAN DİDEM SARI 2021 YILINDA ANLAŞMALI OLARAK ANTEBİ'DEN AYRILDI.
DİDEM SARI VE İZZET ANTEBİ ÇİFTİNİN İKİ ÇOCUKLARI VAR.
DİDEM SARI
DİDEM SARI
DİDEM SARI
DİDEM SARI
DİDEM SARI
DİDEM SARI
DİDEM SARI
Aşk kapıyı çaldı...
İş insanı İzzet Antebi ile 12 yıllık evliliğinin sonlanmasının ardından aşkı yeniden bulan Didem Sarı, Ali Alaltun ile birlikte olduğunu duyurdu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.