İş insanı Murat Talay ile eşi Pınar Talay'ın oğulları mezuniyet heyecanı yaşadı.
Giriş: 14 Haziran 2023 Çarşamba
PINAR TALAY
PINAR TALAY
PINAR TALAY
PINAR TALAY
PINAR TALAY
PINAR TALAY
PINAR TALAY
PINAR TALAY
PINAR TALAY
PINAR TALAY
Talaylar'ın mezuniyet heyecanı
İş insanı Murat Talay ile eşi Pınar Talay'ın oğulları mezuniyet heyecanı yaşadı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.