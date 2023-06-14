Bir kadın dergisinin yılın en stil isimlerini belirlediği Style Awards Ödülleri önceki gece sahiplerini buldu.
Giriş: 14 Haziran 2023 Çarşamba
TAYFUN KABA, MELİSA TAPAN
ARZU SABANCI
AHU ORAKÇIOĞLU
GÖKÇE-CEREN ATUK
ENGİN ALTAN-NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
FETHİ KAMIŞLI
YASEMİN-YAMAN TACİROĞLU
EBRU AKEL
CEYLAN ÇAPA
ECE NAYMAN
Yılın stil sahipleri ödüllendirildi
Bir kadın dergisinin yılın en stil isimlerini belirlediği Style Awards Ödülleri önceki gece sahiplerini buldu.
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