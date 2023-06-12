Pia ve Kerim Yeşil çifti kızları Lily June'un yeni yaşını aileleriyle bir araya gelerek kutladılar.
Giriş: 12 Haziran 2023 Pazartesi
BETTINA MACHLER, CEM HAKKO
CAN HAKKO, BETTINA MACHLER, LILY JUNE YEŞİL
KERİM YEŞİL
LILY JUNE YEŞİL
PİA HAKKO-KERİM, LILY JUNE YEŞİL
PİA HAKKO-KERİM, LILY JUNE YEŞİL
1. yaşa ailece kutlama
Pia ve Kerim Yeşil çifti kızları Lily June'un yeni yaşını aileleriyle bir araya gelerek kutladılar.
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