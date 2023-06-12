Pınar Sabancı, hafta sonu çocuklarıyla birlikte Bebek İskelesi'nde tekneden inerken objektiflere yansıdı.
Giriş: 12 Haziran 2023 Pazartesi
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
Çocuklarıyla Bebek'te...
Pınar Sabancı, hafta sonu çocuklarıyla birlikte Bebek İskelesi'nde tekneden inerken objektiflere yansıdı.
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