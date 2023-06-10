Cemiyet hayatının ünlü simaları İstanbul'da düzenlenen tanıtım etkinliğinde bir araya geldi.
Giriş: 10 Haziran 2023 Cumartesi
HEDİYE GÜRAL GÜR
PERVİN ERSOY
REYHAN İPEKEL
BİLGE KURU
SALİH ÜNLÜ, SERTAN TABUR
GENEL
GENEL
GENEL
Bodrum sezonunu İstanbul'da açtılar
Cemiyet hayatının ünlü simaları İstanbul'da düzenlenen tanıtım etkinliğinde bir araya geldi.
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