Bodrum sezonunu İstanbul'da açtılar

Cemiyet hayatının ünlü simaları İstanbul'da düzenlenen tanıtım etkinliğinde bir araya geldi.

Giriş: 10 Haziran 2023 Cumartesi

HEDİYE GÜRAL GÜR

PERVİN ERSOY

REYHAN İPEKEL

BİLGE KURU

SALİH ÜNLÜ, SERTAN TABUR

GENEL

GENEL

GENEL

Bodrum sezonunu İstanbul'da açtılar

Cemiyet hayatının ünlü simaları İstanbul'da düzenlenen tanıtım etkinliğinde bir araya geldi.

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