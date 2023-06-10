Boşandıktan sonra yeni bir yaşama başlayan iş dünyasından ünlü beyler, yeni hayat arkadaşlarıyla adeta ikinci baharlarını yaşıyorlar
Giriş: 10 Haziran 2023 Cumartesi
GÖKHAN ÇARMIKLI, SİREN ERTAN'DAN BOŞANDIKTAN SONRA BAHAR TANGIR İLE AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI
MELİS ÇİFTÇİ'DEN BOŞANAN ALİ GÜRSOY, SPORDA, DAVETLERDE VE SOSYAL YAŞAMDA GONCA ÜNSAL'LA OBJEKTİFLERE YANSIYOR
KAYA ERSU, UZUN SÜREDİR EBRU YÜCEBAŞOĞLU İLE BİRLİKTE... ASLI HANIM'DAN YILLAR ÖNCE BOŞANAN KAYA ERSU, EBRU YÜCEBAŞOĞLU İLE ÇOK MUTLU
RIFAT DEDEMAN İLE EVRİM UÇKUNKAYA'NIN İLİŞKİLERİ TAM GAZ DEVAM EDİYOR...
MİMAR MORİS KOHEN, MERVE HANIM'DAN BOŞANDIKTAN SONRA PINAR HACIRAİFOĞLU İLE MUTLU BİR BERABERLİĞE YELKEN AÇTI
İkinci bahar...
Boşandıktan sonra yeni bir yaşama başlayan iş dünyasından ünlü beyler, yeni hayat arkadaşlarıyla adeta ikinci baharlarını yaşıyorlar
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