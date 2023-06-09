Kutoğlu'ndan yardım defilesi

Ünlü modacı Atıl Kutoğlu Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'in eşi Katharina Nehammer'in himayesinde, Türkiye'deki depremzede çocuklar yararına, Viyana'da gala defilesi düzenledi.

Giriş: 09 Haziran 2023 Cuma

ATIL KUTOĞLU, DİLEK SABANCI, KATHARINA NEHAMMAR

PRENSES MAHKAMEH ZU SCHAUMBURG LIPPE, ATIL KUTOĞLU, MELİSA VON FABER CASTELL

 

PRENSES CAMILLA VON HABSBURG, DİLEK SABANCI, VICTOR LAZLO, ATIL KUTOĞLU, SYLVIA TİRYAKİ

ATIL KUTOĞLU, KATHARINA NEHAMMA, SUSANNE RAAB, PETER KAISER

KATHARINA NEHAMMA, ATIL KUTOĞLU

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Kutoğlu'ndan yardım defilesi

Ünlü modacı Atıl Kutoğlu Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'in eşi Katharina Nehammer'in himayesinde, Türkiye'deki depremzede çocuklar yararına, Viyana'da gala defilesi düzenledi.

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Kutoğlu'ndan yardım defilesi

Ünlü modacı Atıl Kutoğlu Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in eşi Katharina Nehammer’in himayesinde, Türkiye’deki depremzede çocuklar yararına, Viyana’da gala defilesi düzenledi.
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