Ünlü modacı Atıl Kutoğlu Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'in eşi Katharina Nehammer'in himayesinde, Türkiye'deki depremzede çocuklar yararına, Viyana'da gala defilesi düzenledi.
Giriş: 09 Haziran 2023 Cuma
ATIL KUTOĞLU, DİLEK SABANCI, KATHARINA NEHAMMAR
PRENSES MAHKAMEH ZU SCHAUMBURG LIPPE, ATIL KUTOĞLU, MELİSA VON FABER CASTELL
PRENSES CAMILLA VON HABSBURG, DİLEK SABANCI, VICTOR LAZLO, ATIL KUTOĞLU, SYLVIA TİRYAKİ
ATIL KUTOĞLU, KATHARINA NEHAMMA, SUSANNE RAAB, PETER KAISER
KATHARINA NEHAMMA, ATIL KUTOĞLU
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Kutoğlu'ndan yardım defilesi
Ünlü modacı Atıl Kutoğlu Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'in eşi Katharina Nehammer'in himayesinde, Türkiye'deki depremzede çocuklar yararına, Viyana'da gala defilesi düzenledi.
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