Spor tutkunu ünlü simalardan Zeynep Üstünel ve Şebnem Çapa Belgrad Ormanı'nda birlikre yoga yaptılar.
Giriş: 09 Haziran 2023 Cuma
ŞEBNEM ÇAPA, ZEYNEP ÜSTÜNEL, MİNE KALPAKÇIOĞLU
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
CELAL ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA, ZEYNEP ÜSTÜNEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
GENEL
Doğada kısa bir mola...
Spor tutkunu ünlü simalardan Zeynep Üstünel ve Şebnem Çapa Belgrad Ormanı'nda birlikre yoga yaptılar.
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