Fark Yaratanlar'a özel gece

Sabancı Vakfı'nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilere ilham vermek amacıyla kurduğu "Fark Yaratanlar" programı, 14. sezonunu ödül gecesiyle tamamladı.

Giriş: 08 Haziran 2023 Perşembe

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

GENEL

GENEL

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

Fark Yaratanlar'a özel gece

Sabancı Vakfı'nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilere ilham vermek amacıyla kurduğu "Fark Yaratanlar" programı, 14. sezonunu ödül gecesiyle tamamladı.

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