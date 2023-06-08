Sabancı Vakfı'nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilere ilham vermek amacıyla kurduğu "Fark Yaratanlar" programı, 14. sezonunu ödül gecesiyle tamamladı.
Giriş: 08 Haziran 2023 Perşembe
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GENEL
GENEL
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
Fark Yaratanlar'a özel gece
Sabancı Vakfı'nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilere ilham vermek amacıyla kurduğu "Fark Yaratanlar" programı, 14. sezonunu ödül gecesiyle tamamladı.
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