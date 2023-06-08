İş ve cemiyet hayatının ünlü hanımları Selin Öztarhan'ın ev sahipliğini yaptığı etkinlikte bir araya geldiler.
Giriş: 08 Haziran 2023 Perşembe
SELİN ÖZTARHAN
NERGİS PEKUYSAL
EDA KOSİF
FERYAL GÜLMAN
MELDA KOSİF
DURU KARABACAK, BURCU ŞENDİR
ARZU KUNT
AYŞE BURCU KAYA
EBRU AKEL
Hanımları buluşturan davet
İş ve cemiyet hayatının ünlü hanımları Selin Öztarhan'ın ev sahipliğini yaptığı etkinlikte bir araya geldiler.
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