Hanımları buluşturan davet

İş ve cemiyet hayatının ünlü hanımları Selin Öztarhan'ın ev sahipliğini yaptığı etkinlikte bir araya geldiler.

Giriş: 08 Haziran 2023 Perşembe

SELİN ÖZTARHAN

NERGİS PEKUYSAL

EDA KOSİF

FERYAL GÜLMAN

MELDA KOSİF

DURU KARABACAK, BURCU ŞENDİR

ARZU KUNT

AYŞE BURCU KAYA

EBRU AKEL

Hanımları buluşturan davet

İş ve cemiyet hayatının ünlü hanımları Selin Öztarhan'ın ev sahipliğini yaptığı etkinlikte bir araya geldiler.

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Hanımları buluşturan davet

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