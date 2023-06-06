Cemiyet hayatının ünlü hanımları Türkiye'de 25. yılını kutlayan ünlü bir markanın özel davetine katıldılar.
Giriş: 06 Haziran 2023 Salı
BERRİN ZORLU
NEŞE GÖNÜL
NAİME YALÇIN, AYŞEGÜL TUNCER, BAŞAK ÖZÇELİK
NEYLAN VARDAR
HANDE SEZER PEKCAN
ARZU KUNT
EBRU UYGUN
SİBEL KERİMOĞLU
25. yıla kutlama
Cemiyet hayatının ünlü hanımları Türkiye'de 25. yılını kutlayan ünlü bir markanın özel davetine katıldılar.
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