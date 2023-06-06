25. yıla kutlama

Cemiyet hayatının ünlü hanımları Türkiye'de 25. yılını kutlayan ünlü bir markanın özel davetine katıldılar.

Giriş: 06 Haziran 2023 Salı

BERRİN ZORLU

NEŞE GÖNÜL

NAİME YALÇIN, AYŞEGÜL TUNCER, BAŞAK ÖZÇELİK

NEYLAN VARDAR

HANDE SEZER PEKCAN

ARZU KUNT

EBRU UYGUN

SİBEL KERİMOĞLU

25. yıla kutlama

Cemiyet hayatının ünlü hanımları Türkiye'de 25. yılını kutlayan ünlü bir markanın özel davetine katıldılar.

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25. yıla kutlama

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