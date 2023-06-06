Power Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye ve dünyadaki müzik sektörünün en güçlü isimlerinin belirlendiği "Power Müzik Ödülleri" sahiplerini buldu.

Giriş: 06 Haziran 2023 Salı

RONİT-CEM HAKKO

KERİM-PİA HAKKO YEŞİL

CAN-DENİZ HAKKO

FEY, RIFAT-MARİA ELHADEF

MİCHAEL HARRELL, LEYLA ALATON

PINAR HACİRAİFOĞLU, MORİS KOHEN 

GÜLŞAH-ENDER ALKOÇLAR

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

BİKE ÇETİNEL, ALİ GÜRELİ

TİLDA-EROL TEZMAN

YASEMİN ALOĞLU, BİLGÜN DERELİ

SERRA TOKAR

ŞEBNEM-EMİR KUNT

ETEL BALER

VOLKAN-SANEM BÜYÜKHANLI

DERYA- ALİ CAN TÜRKOĞLU

CEM YILMAZ

CEM YILMAZ, RONİT HAKKO, MERT DEMİR, MABEL MATİZ

KENAN DOĞULU

GENEL

Power Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye ve dünyadaki müzik sektörünün en güçlü isimlerinin belirlendiği "Power Müzik Ödülleri" sahiplerini buldu.

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