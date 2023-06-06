Power Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

RONİT-CEM HAKKO
RONİT-CEM HAKKO
KERİM-PİA HAKKO YEŞİL
CAN-DENİZ HAKKO
FEY, RIFAT-MARİA ELHADEF
MİCHAEL HARRELL, LEYLA ALATON
PINAR HACİRAİFOĞLU, MORİS KOHEN
GÜLŞAH-ENDER ALKOÇLAR
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
BİKE ÇETİNEL, ALİ GÜRELİ
TİLDA-EROL TEZMAN
YASEMİN ALOĞLU, BİLGÜN DERELİ
SERRA TOKAR
ŞEBNEM-EMİR KUNT
ETEL BALER
VOLKAN-SANEM BÜYÜKHANLI
DERYA- ALİ CAN TÜRKOĞLU
CEM YILMAZ
CEM YILMAZ, RONİT HAKKO, MERT DEMİR, MABEL MATİZ
KENAN DOĞULU
GENEL
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