İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri özel davette bir araya gelerek yaza merhaba dediler.
Giriş: 05 Haziran 2023 Pazartesi
ALİ GÜRSOY, GONCA ÜNSAL
BAHAR, OZAN ŞER
BERNA SAĞLAM NAİPOĞLU, MELTEM KAZAZ
EMEK KÜLÜR
SALİH MARANGOZ, SEMA GÜZELBEY
ŞEYLA-HAKAN KARADENİZ
Yaza merhaba partisi...
İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri özel davette bir araya gelerek yaza merhaba dediler.
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