ABD'li oyuncu Natalie Portman'ın, eşi Benjamin Millepied tarafından aldatıldığı öne sürüldü. Çift, henüz haklarında çıkan söylentilerle alakalı açıklama yapmadı
Giriş: 05 Haziran 2023 Pazartesi
NATALIE PORTMAN-BENJAMIN MILLEPIED
NATALIE PORTMAN-BENJAMIN MILLEPIED
NATALIE PORTMAN-BENJAMIN MILLEPIED
NATALIE PORTMAN-BENJAMIN MILLEPIED
NATALIE PORTMAN-BENJAMIN MILLEPIED
NATALIE PORTMAN-BENJAMIN MILLEPIED
NATALIE PORTMAN-BENJAMIN MILLEPIED
NATALIE PORTMAN-BENJAMIN MILLEPIED
İhanet iddiası
ABD'li oyuncu Natalie Portman'ın, eşi Benjamin Millepied tarafından aldatıldığı öne sürüldü. Çift, henüz haklarında çıkan söylentilerle alakalı açıklama yapmadı
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