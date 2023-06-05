Cemiyet hayatının ünlü simalarından Berrin Yoleri, Pınar Sabancı, Maya Portakal Bitargil ve Feryal Gülman bir davette bir araya geldiler.
Giriş: 05 Haziran 2023 Pazartesi
BERRİN YOLERİ, FERYAL GÜLMAN, PINAR SABANCI
MAYA PORTAKAL BİTARGİL, PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
Davette buluştular...
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Berrin Yoleri, Pınar Sabancı, Maya Portakal Bitargil ve Feryal Gülman bir davette bir araya geldiler.
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