Genç iş insanı Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı çifti, Londra'da kısa bir tatil yaptılar.
Giriş: 03 Haziran 2023 Cumartesi
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
Sabancılar'ın Londra turu
Genç iş insanı Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı çifti, Londra'da kısa bir tatil yaptılar.
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