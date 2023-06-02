51. Müzik Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Giriş: 02 Haziran 2023 Cuma

BÜLENT ECZACIBAŞI

AYDIN DORSAY, EFRUZ ÇAKIRKAYA, HASAN UÇARSU, BÜLENT ECZACIBAŞI, NURSEL ÖLMEZ ATEŞ, GÖRGÜN TANER, YEŞİM GÜRER OYMAK, AHMET ERENLİ

EFRUZ ÇAKIRKAYA, HASAN UÇARSU, DORI KISS KALAFAT, BÜLENT ECZACIBAŞI, YEŞİM GÜRER OYMAK

BÜLENT ECZACIBAŞI, ZİYA TAŞKENT

MURAT ABBAS, BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI, ŞERDİL DARA ODABAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI, VAHİDE GİGİN

BÜLENT ECZACIBAŞI, ŞÜKRÜ BEDİKHAN

BÜLENT ECZACIBAŞI, AYDIN DORSAY

BÜLENT ECZACIBAŞI, NURSEL ÖLMEZ ATEŞ

UMUT SAĞLAM, BÜLENT ECZACIBAŞI,

51. Müzik Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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51. Müzik Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreni Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

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