İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Giriş: 02 Haziran 2023 Cuma
BÜLENT ECZACIBAŞI
AYDIN DORSAY, EFRUZ ÇAKIRKAYA, HASAN UÇARSU, BÜLENT ECZACIBAŞI, NURSEL ÖLMEZ ATEŞ, GÖRGÜN TANER, YEŞİM GÜRER OYMAK, AHMET ERENLİ
EFRUZ ÇAKIRKAYA, HASAN UÇARSU, DORI KISS KALAFAT, BÜLENT ECZACIBAŞI, YEŞİM GÜRER OYMAK
BÜLENT ECZACIBAŞI, ZİYA TAŞKENT
MURAT ABBAS, BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI, ŞERDİL DARA ODABAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI, VAHİDE GİGİN
BÜLENT ECZACIBAŞI, ŞÜKRÜ BEDİKHAN
BÜLENT ECZACIBAŞI, AYDIN DORSAY
BÜLENT ECZACIBAŞI, NURSEL ÖLMEZ ATEŞ
UMUT SAĞLAM, BÜLENT ECZACIBAŞI,
51. Müzik Festivali başladı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
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