Rahmi M. Koç Müzesi’ne İtalya Yıldızı Nişanı

Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, İtalya ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkileri güçlendiren gayretlerinden ötürü devlet madalyası ile ödüllendirildi.

Giriş: 01 Haziran 2023 Perşembe

GIORGIO MARRAPODI, MİNE SOFUOĞLU, RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

Rahmi M. Koç Müzesi’ne İtalya Yıldızı Nişanı

Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, İtalya ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkileri güçlendiren gayretlerinden ötürü devlet madalyası ile ödüllendirildi.

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Rahmi M. Koç Müzesi’ne İtalya Yıldızı Nişanı

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