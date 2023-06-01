Rahmi M. Koç Müzesi’ne İtalya Yıldızı Nişanı Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, İtalya ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkileri güçlendiren gayretlerinden ötürü devlet madalyası ile ödüllendirildi.