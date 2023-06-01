Türkiye ve dünyadaki müzik sektörünün en güçlü isimlerinin belirlendiği "Power Müzik Ödülleri" Bloomberg Ht ekranlarında yayınlanacak
Giriş: 01 Haziran 2023 Perşembe
ADELE
ADELE
ADELE
ADELE
BEYONCE
TOM ODELL
DRAKE
Power Müzik Ödülleri Bloomberg Ht'de
Türkiye ve dünyadaki müzik sektörünün en güçlü isimlerinin belirlendiği "Power Müzik Ödülleri" Bloomberg Ht ekranlarında yayınlanacak
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