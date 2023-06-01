Sanat tutkunu ünlü isimler, "Dün, Bugün ve Yarın" sergisiyle Cumhuriyet'in kazanımlarına farklı dönemlerde tanıklık etmiş üç sanatçının oluşturduğu özel sergiyi ziyaret etti.
Giriş: 01 Haziran 2023 Perşembe
DURSUN GÜNDOĞDU, MR. BESK, BESTE ALPERAT, DEVRİM ERBİL
YALÇIN AYAYDIN
PERVİN ERSOY
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
‘’Dün, Bugün ve Yarın’’ sergisi
Sanat tutkunu ünlü isimler, "Dün, Bugün ve Yarın" sergisiyle Cumhuriyet'in kazanımlarına farklı dönemlerde tanıklık etmiş üç sanatçının oluşturduğu özel sergiyi ziyaret etti.
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