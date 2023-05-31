Ayşe Boyner, zahmetsiz şıklık ilkesinden vazgeçmeyen markasının yeni tasarımlarını ayna karşısında tanıttı.
Giriş: 31 Mayıs 2023 Çarşamba
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
Boyner tarzı...
Ayşe Boyner, zahmetsiz şıklık ilkesinden vazgeçmeyen markasının yeni tasarımlarını ayna karşısında tanıttı.
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