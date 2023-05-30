Merhum iş insanı Mustafa Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç'un kızları Aylin Koç, Brown Üniversitesi'nden mezun oldu.
Giriş: 30 Mayıs 2023 Salı
CAROLINE, AYLİN KOÇ
AYLİN KOÇ
AYLİN KOÇ
AYLİN KOÇ
CAROLINE, AYLİN, ESRA KOÇ
CAROLINE, AYLİN, ESRA KOÇ
CAROLINE, AYLİN, ESRA KOÇ
Koç'un mezuniyet heyecanı
Merhum iş insanı Mustafa Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç'un kızları Aylin Koç, Brown Üniversitesi'nden mezun oldu.
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