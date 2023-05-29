İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Haluk Dinçer, Vedat Alaton, Seda Söğütlü ve Feryal Gülman hafta sonu Bebek'teydi.
Giriş: 29 Mayıs 2023 Pazartesi
HALUK DİNÇER
FERYAL GÜLMAN
VEDAT ALATON, SEDA SÖĞÜTLÜ
SUZAN SABANCI-HALUK DİNÇER
SUZAN SABANCI-HALUK DİNÇER
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
Bebek'te hafta sonu...
İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Haluk Dinçer, Vedat Alaton, Seda Söğütlü ve Feryal Gülman hafta sonu Bebek'teydi.
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