Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı

76. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen geleneksel amfAr yardım galası yapıldı. AIDS hastalığıyla ilgili araştırmalara fon sağlayan yardım kuruluşunun gecesine ünlü yağdı...

Giriş: 27 Mayıs 2023 Cumartesi

ALESSANDRA AMBROSIO

GEORGINA RODRIGUEZ

ALICA SCHMIDT

AMY JACKSON

KATE BECKINSALE

JESSICA STAM

JESSICA KISTERMANN

ISABELI FONTANA

HELENA GATSBY

SHAY MITCHELL

Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı

76. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen geleneksel amfAr yardım galası yapıldı. AIDS hastalığıyla ilgili araştırmalara fon sağlayan yardım kuruluşunun gecesine ünlü yağdı...

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