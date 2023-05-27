76. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen geleneksel amfAr yardım galası yapıldı. AIDS hastalığıyla ilgili araştırmalara fon sağlayan yardım kuruluşunun gecesine ünlü yağdı...
Giriş: 27 Mayıs 2023 Cumartesi
ALESSANDRA AMBROSIO
GEORGINA RODRIGUEZ
ALICA SCHMIDT
AMY JACKSON
KATE BECKINSALE
JESSICA STAM
JESSICA KISTERMANN
ISABELI FONTANA
HELENA GATSBY
SHAY MITCHELL
Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı
76. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen geleneksel amfAr yardım galası yapıldı. AIDS hastalığıyla ilgili araştırmalara fon sağlayan yardım kuruluşunun gecesine ünlü yağdı...
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