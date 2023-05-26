Aşıkların Cannes pozu!

Aşkları dolu dizgin devam eden genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel 76. Cannes Film Festivali'nde düzenlenen bağış gecesinde poz verdi.

Giriş: 26 Mayıs 2023 Cuma

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

Aşıkların Cannes pozu!

Aşkları dolu dizgin devam eden genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel 76. Cannes Film Festivali'nde düzenlenen bağış gecesinde poz verdi.

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Aşıkların Cannes pozu!

Aşkları dolu dizgin devam eden genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel 76. Cannes Film Festivali’nde düzenlenen bağış gecesinde poz verdi.
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