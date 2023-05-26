Aşkları dolu dizgin devam eden genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel 76. Cannes Film Festivali'nde düzenlenen bağış gecesinde poz verdi.
Giriş: 26 Mayıs 2023 Cuma
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
Aşıkların Cannes pozu!
Aşkları dolu dizgin devam eden genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel 76. Cannes Film Festivali'nde düzenlenen bağış gecesinde poz verdi.
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