Cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü isimleri Mert Arslan'ın hazırladığı "Bir Yaz Gecesi Rüyası" koleksiyonunun özel defilesinde bir araya geldiler.
Giriş: 24 Mayıs 2023 Çarşamba
ZEHRA IŞIK, MERT ASLAN
FERYAL GÜLMAN
ŞEBNEM ÇAPA
HÜLYA ELTEMUR
ASLI ŞEN
BURCU, NURAN ERÇİL
FULYA, ECE NAYMAN
ARZU KUNT
AYŞEGÜL MERMER
ZEHRA IŞIK, MERT ASLAN
“Bir Yaz Gecesi Rüyası” koleksiyonuna özel defile
Cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü isimleri Mert Arslan'ın hazırladığı "Bir Yaz Gecesi Rüyası" koleksiyonunun özel defilesinde bir araya geldiler.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.