İş dünyasının seçkin simalarından Vedat Alaton ve Osman Çarmıklı Bebek'te objektiflere yansıdı.
Giriş: 24 Mayıs 2023 Çarşamba
VEDAT ALATON, SEDA SÖĞÜTLÜ
VEDAT ALATON, SEDA SÖĞÜTLÜ
VEDAT ALATON
OSMAN ÇARMIKLI
OSMAN ÇARMIKLI
OSMAN ÇARMIKLI
İş dünyası Bebek'te...
İş dünyasının seçkin simalarından Vedat Alaton ve Osman Çarmıklı Bebek'te objektiflere yansıdı.
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