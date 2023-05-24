İş dünyası Bebek'te...

İş dünyasının seçkin simalarından Vedat Alaton ve Osman Çarmıklı Bebek'te objektiflere yansıdı.

Giriş: 24 Mayıs 2023 Çarşamba

VEDAT ALATON, SEDA SÖĞÜTLÜ

VEDAT ALATON, SEDA SÖĞÜTLÜ

VEDAT ALATON

OSMAN ÇARMIKLI

OSMAN ÇARMIKLI

OSMAN ÇARMIKLI

İş dünyası Bebek'te...

İş dünyasının seçkin simalarından Vedat Alaton ve Osman Çarmıklı Bebek'te objektiflere yansıdı.

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