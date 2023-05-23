İş dünyasının önde gelen isimlerinden Olgun Zorlu'nun eşi Berrin Zorlu ile birlikte çıktığı Göcek tatili tüm hızıyla devam ediyor.
Giriş: 23 Mayıs 2023 Salı
BERRİN-OLGUN ZORLU
BERRİN-OLGUN ZORLU
BERRİN-OLGUN ZORLU
BERRİN-OLGUN ZORLU
BERRİN-OLGUN ZORLU
BERRİN-OLGUN ZORLU
BERRİN-OLGUN ZORLU
BERRİN-OLGUN ZORLU
Zorlu ailesi tatilde...
İş dünyasının önde gelen isimlerinden Olgun Zorlu'nun eşi Berrin Zorlu ile birlikte çıktığı Göcek tatili tüm hızıyla devam ediyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.