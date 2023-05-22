Koç Holding Başkanvekili Ali Koç dostlarıyla teknede bir araya geldi.
Giriş: 22 Mayıs 2023 Pazartesi
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
Koç, teknede dostlarıyla buluştu
Koç Holding Başkanvekili Ali Koç dostlarıyla teknede bir araya geldi.
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