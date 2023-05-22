Koç, teknede dostlarıyla buluştu

Koç Holding Başkanvekili Ali Koç dostlarıyla teknede bir araya geldi.

Giriş: 22 Mayıs 2023 Pazartesi

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

Koç, teknede dostlarıyla buluştu

Koç Holding Başkanvekili Ali Koç dostlarıyla teknede bir araya geldi.

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