Şebnem Çapa ve Celal Çapa çifti, Londra tatilleri sırasında İngiliz müzisyen Sting ile karşılaştı.
Giriş: 20 Mayıs 2023 Cumartesi
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA, STING
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
Londra'da 'Sting' karşılaşması
Şebnem Çapa ve Celal Çapa çifti, Londra tatilleri sırasında İngiliz müzisyen Sting ile karşılaştı.
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