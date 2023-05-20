Uzun süredir oyuncu Hande Subaşı ile birlikte olan iş insanı Alican Ulusoy, bu kez birlikte dünyaca ünlü hapishane Alcatraz'ı gezdi.
Giriş: 20 Mayıs 2023 Cumartesi
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY
ALİCAN ULUSOY
Aşıkların Alcatraz gezisi
Uzun süredir oyuncu Hande Subaşı ile birlikte olan iş insanı Alican Ulusoy, bu kez birlikte dünyaca ünlü hapishane Alcatraz'ı gezdi.
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