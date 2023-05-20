Aşıkların Alcatraz gezisi

Uzun süredir oyuncu Hande Subaşı ile birlikte olan iş insanı Alican Ulusoy, bu kez birlikte dünyaca ünlü hapishane Alcatraz'ı gezdi.

Giriş: 20 Mayıs 2023 Cumartesi

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY

ALİCAN ULUSOY

Aşıkların Alcatraz gezisi

Uzun süredir oyuncu Hande Subaşı ile birlikte olan iş insanı Alican Ulusoy, bu kez birlikte dünyaca ünlü hapishane Alcatraz'ı gezdi.

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