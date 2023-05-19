Sabancı ilk kitabını çıkarıyor...

Pınar Sabancı, ilk kitabı için görüşmelerini tamamlayarak yayıneviyle anlaşma imzaladı.

Giriş: 19 Mayıs 2023 Cuma

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR-İLHAN SABANCI

PINAR-İLHAN SABANCI

PINAR-İLHAN SABANCI

PINAR-İLHAN SABANCI

Sabancı ilk kitabını çıkarıyor...

Pınar Sabancı, ilk kitabı için görüşmelerini tamamlayarak yayıneviyle anlaşma imzaladı.

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Sabancı ilk kitabını çıkarıyor...

Pınar Sabancı, ilk kitabı için görüşmelerini tamamlayarak yayıneviyle anlaşma imzaladı.

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