Pınar Sabancı, ilk kitabı için görüşmelerini tamamlayarak yayıneviyle anlaşma imzaladı.
Giriş: 19 Mayıs 2023 Cuma
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR-İLHAN SABANCI
PINAR-İLHAN SABANCI
PINAR-İLHAN SABANCI
PINAR-İLHAN SABANCI
Sabancı ilk kitabını çıkarıyor...
Pınar Sabancı, ilk kitabı için görüşmelerini tamamlayarak yayıneviyle anlaşma imzaladı.
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