Müzayede sektörünün ünlü isimlerinden Raffi Portakal ve kızı Maya Portakal Bitargil birlikte İtalya'nın Venedik şehrine gitti.
Giriş: 18 Mayıs 2023 Perşembe
MAYA PORTAKAL BİTARGİL, RAFFİ PORTAKAL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL, RAFFİ PORTAKAL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL, RAFFİ PORTAKAL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL, RAFFİ PORTAKAL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL, RAFFİ PORTAKAL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL, RAFFİ PORTAKAL
Babasıyla Venedik'te...
Müzayede sektörünün ünlü isimlerinden Raffi Portakal ve kızı Maya Portakal Bitargil birlikte İtalya'nın Venedik şehrine gitti.
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