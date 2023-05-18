Tahincioğlu'nun mezuniyet heyecanı

Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu ve Aylin Tahincioğlu'nun oğulları Emre Tahincioğlu, Babson Üniversitesi'nden mezun oldu.

Giriş: 18 Mayıs 2023 Perşembe

AYLİN-ÖZCAN, EMRE TAHİNCİOĞLU

AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU

AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU

AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU

AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU

AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU

AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU

AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU

AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU

AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU

AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU

Tahincioğlu'nun mezuniyet heyecanı

Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu ve Aylin Tahincioğlu'nun oğulları Emre Tahincioğlu, Babson Üniversitesi'nden mezun oldu.

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