Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu ve Aylin Tahincioğlu'nun oğulları Emre Tahincioğlu, Babson Üniversitesi'nden mezun oldu.
Giriş: 18 Mayıs 2023 Perşembe
AYLİN-ÖZCAN, EMRE TAHİNCİOĞLU
AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU
AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU
AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU
AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU
AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU
AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU
AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU
AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU
AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU
AYLİN-ÖZCAN TAHİNCİOĞLU
Tahincioğlu'nun mezuniyet heyecanı
Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu ve Aylin Tahincioğlu'nun oğulları Emre Tahincioğlu, Babson Üniversitesi'nden mezun oldu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.