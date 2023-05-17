Bu yıl 76'ıncısı düzenlenen Cannes Film Festivali, yıldızlarla dolu, gösterişli bir kırmızı halı geçidi ile başladı.
Giriş: 17 Mayıs 2023 Çarşamba
MAIWENN, JOHNNY DEPP, PIERRE RICHARD, BENJAMIN LAVERNHE
NAOMI CAMPBELL
ALESSANDRA AMBROSIO
UMA THURMAN
VICTORIA BONYA
ELLE FANNING
GONG LI
FAGUN THAKRAR
EMILIA SCHULE
CINDY BRUNA
76. Cannes Film Festivali başladı!
Bu yıl 76'ıncısı düzenlenen Cannes Film Festivali, yıldızlarla dolu, gösterişli bir kırmızı halı geçidi ile başladı.
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