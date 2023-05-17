76. Cannes Film Festivali başladı!

Bu yıl 76'ıncısı düzenlenen Cannes Film Festivali, yıldızlarla dolu, gösterişli bir kırmızı halı geçidi ile başladı.

Giriş: 17 Mayıs 2023 Çarşamba

MAIWENN, JOHNNY DEPP, PIERRE RICHARD, BENJAMIN LAVERNHE

NAOMI CAMPBELL

ALESSANDRA AMBROSIO

UMA THURMAN

VICTORIA BONYA

 

ELLE FANNING

GONG LI

FAGUN THAKRAR

EMILIA SCHULE

CINDY BRUNA

76. Cannes Film Festivali başladı!

Bu yıl 76'ıncısı düzenlenen Cannes Film Festivali, yıldızlarla dolu, gösterişli bir kırmızı halı geçidi ile başladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Berrin Zorlu
Siyah tercihler...

Aylin Tahincioğlu
Şık tercihlerin kadını....

Caroline Koç
76. Cannes Film Festivali başladı!

Bu yıl 76'ıncısı düzenlenen Cannes Film Festivali, yıldızlarla dolu, gösterişli bir kırmızı halı geçidi ile başladı.

Teknede buluştular

Cemiyet hayatınınünlü simalarından Zeynep Fadıllıoğlu ve kızı Selin Tara önceki gün Bebek'te demirli teknede bir araya geldi.

Hakko pistlerde yarıştı

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Cem Hakko, F3 aracıyla yarışa katıldı.
Hanımların cadde turu

Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Ronit Hakko, Edvina Sponza ve Pia Hakko Yeşil Bebek caddelerinde objektiflere yansıdı.
Eczacıbaşı Bebek İskelesi'nde...

İş insanı İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı Bebek'te tekneye binerken objektiflere yansıdı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.