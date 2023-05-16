Hakko pistlerde yarıştı

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Cem Hakko, F3 aracıyla yarışa katıldı.

Giriş: 16 Mayıs 2023 Salı

CEM HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKOCEM HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

Hakko pistlerde yarıştı

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Cem Hakko, F3 aracıyla yarışa katıldı.

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Hakko pistlerde yarıştı

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Cem Hakko, F3 aracıyla yarışa katıldı.
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