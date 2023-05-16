Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Cem Hakko, F3 aracıyla yarışa katıldı.
Giriş: 16 Mayıs 2023 Salı
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKOCEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
Hakko pistlerde yarıştı
Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Cem Hakko, F3 aracıyla yarışa katıldı.
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