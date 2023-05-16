Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Ronit Hakko, Edvina Sponza ve Pia Hakko Yeşil Bebek caddelerinde objektiflere yansıdı.
Giriş: 16 Mayıs 2023 Salı
RONİT HAKKO
RONİT HAKKO
RONİT HAKKO
PİA HAKKO YEŞİL
PİA HAKKO YEŞİL
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
Hanımların cadde turu
Cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Ronit Hakko, Edvina Sponza ve Pia Hakko Yeşil Bebek caddelerinde objektiflere yansıdı.
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