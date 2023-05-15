Geçtiğimiz hafta omurilik ameliyatı geçiren iş insanı İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın ayağa kalktı.
Giriş: 15 Mayıs 2023 Pazartesi
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
NEJDET, AYDIN, ERDAL AYAYDIN
PROF. DR. AZMİ HAMZAOĞLU, NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
Ayaydın, ayağa kalktı!
Geçtiğimiz hafta omurilik ameliyatı geçiren iş insanı İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın ayağa kalktı.
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