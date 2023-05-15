İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları hafta sonu Bebek'te yürüyüş yaparak güzel havanın keyfini çıkardı.
Giriş: 15 Mayıs 2023 Pazartesi
FİKRET ORMAN, TUĞBA COŞKUN
FİKRET ORMAN, TUĞBA COŞKUN
BETTINA MACHLER
BETTINA MACHLER
BETTINA MACHLER
EKİN-POLAT GÜLMAN
Bebek'te hafta sonu...
İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları hafta sonu Bebek'te yürüyüş yaparak güzel havanın keyfini çıkardı.
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