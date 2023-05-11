Bettina Machler, kızı Pia Hakko Yeşil oğlu Can Hakko ve gelini Deniz Hakko ile Bebek'e inerek Boğaz'da yürüyüş yaptılar.
Giriş: 11 Mayıs 2023 Perşembe
BETTINA MACHLER, PİA HAKKO YEŞİL, CAN-DENİZ HAKKO
BETTINA MACHLER, PİA HAKKO YEŞİL, CAN-DENİZ HAKKO
BETTINA MACHLER, PİA HAKKO YEŞİL, CAN-DENİZ HAKKO
BETTINA MACHLER, PİA HAKKO YEŞİL, CAN-DENİZ HAKKO
BETTINA MACHLER, PİA HAKKO YEŞİL, CAN-DENİZ HAKKO
Ailece caddeye indiler...
Bettina Machler, kızı Pia Hakko Yeşil oğlu Can Hakko ve gelini Deniz Hakko ile Bebek'e inerek Boğaz'da yürüyüş yaptılar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.