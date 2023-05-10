Usta sanatçıları onurlandırdığı ve yılda bir kez gerçekleşen 'Prestij Sergisi' serisinin ikincisinde Türkiye'nin önemli sanatçılarından Mehmet Güleryüz sanatseverlerle buluştu.
Giriş: 10 Mayıs 2023 Çarşamba
DİLARA-SELİM AKIN
ACLAN-SELDA ACAR
KERİMCAN GÜLERYÜZ
ÖZNUR YAKIN
ASLI SARI
GENEL
GENEL
GENEL
Sanat tutkunlarına ‘Prestij Sergisi’
Usta sanatçıları onurlandırdığı ve yılda bir kez gerçekleşen 'Prestij Sergisi' serisinin ikincisinde Türkiye'nin önemli sanatçılarından Mehmet Güleryüz sanatseverlerle buluştu.
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