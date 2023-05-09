Doğada kısa bir mola...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, doğada yürüyüş yaptığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş: 09 Mayıs 2023 Salı

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

Doğada kısa bir mola...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, doğada yürüyüş yaptığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Berrin Zorlu
Şık tercihler...

Aylin Tahincioğlu
Şık tercihlerin kadını....

Caroline Koç
Doğada kısa bir mola...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, doğada yürüyüş yaptığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Hakkolar'ın maç keyfi...

Genç iş insanı Allan Hakko oğlu Benjamin ve dostlarıyla birlikte Fenerbahçe basketbol maçını izledi.
Modern stil...

Tansa Ekşioğlu
Kahvaltıda buluştular...

Yakın aile dostları Sanem-Ralf Tezman, Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan ve Melisa-Mehmet Mutlu çifti kahvaltıda bir araya geldi.
Sabancı artık Oxford mezunu...

İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, Oxford Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı'ndan mezun oldu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.