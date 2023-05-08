Sabancı artık Oxford mezunu...

İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, Oxford Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı'ndan mezun oldu.

Giriş: 08 Mayıs 2023 Pazartesi

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

GENEL

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

Sabancı artık Oxford mezunu...

İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, Oxford Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı'ndan mezun oldu.

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