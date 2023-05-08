İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, Oxford Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı'ndan mezun oldu.
Giriş: 08 Mayıs 2023 Pazartesi
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
GENEL
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
Sabancı artık Oxford mezunu...
İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, Oxford Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı'ndan mezun oldu.
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