Depremzede çocuklar için anlamlı konser... İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından organize edilen Deprem Geleceğimizi Yıkmasın kampanyasına destek oldu. Konserde sanatçı Hadise depremzede çocuklar için sahne alarak şarkılarını söyledi.