İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından organize edilen Deprem Geleceğimizi Yıkmasın kampanyasına destek oldu. Konserde sanatçı Hadise depremzede çocuklar için sahne alarak şarkılarını söyledi.
Giriş: 06 Mayıs 2023 Cumartesi
ARDA-NİDA BULUT BOZKURT
HAKAN-DEMET ATEŞ
ACLAN-SELDA ACAR
NEVZAT-NURHAN KULABEROĞLU
NEŞE-AHMET ÇETİNSAYA
DERYA-ALİ CAN TÜRKOĞLU
GENEL
GENEL
HADİSE
Depremzede çocuklar için anlamlı konser...
İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından organize edilen Deprem Geleceğimizi Yıkmasın kampanyasına destek oldu. Konserde sanatçı Hadise depremzede çocuklar için sahne alarak şarkılarını söyledi.
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