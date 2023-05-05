‘Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz’ sergisi...

"Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz" sergisi, sanat ve iş dünyasını bir araya getirdi.

Giriş: 05 Mayıs 2023 Cuma

ÖMÜR TAN, NAZLI KEÇİLİ

NAZLI KEÇİLİ

ŞİRİN YALÇIN, ESRA TÜMEN, ELİF DÜRÜST

LEYLA ALATON

BANU ÇARMIKLI

SELİN, DENİZ ÖZTARHAN

MELİS ÇİFTÇİ

TUĞÇE EYİLİK

ÖZNUR YAKIN

EMİNE ERDEM

YÜKSEL MERMER

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

‘Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz’ sergisi...

"Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz" sergisi, sanat ve iş dünyasını bir araya getirdi.

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