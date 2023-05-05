‘Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz’ sergisi...
"Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz" sergisi, sanat ve iş dünyasını bir araya getirdi.
Giriş: 05 Mayıs 2023 Cuma
ÖMÜR TAN, NAZLI KEÇİLİ
NAZLI KEÇİLİ
ŞİRİN YALÇIN, ESRA TÜMEN, ELİF DÜRÜST
LEYLA ALATON
BANU ÇARMIKLI
SELİN, DENİZ ÖZTARHAN
MELİS ÇİFTÇİ
TUĞÇE EYİLİK
ÖZNUR YAKIN
EMİNE ERDEM
YÜKSEL MERMER
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
‘Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz’ sergisi...
"Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz" sergisi, sanat ve iş dünyasını bir araya getirdi.
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